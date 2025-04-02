Возрастное ограничение 18+

Избившим человека экс-полицейским из Екатеринбурга смягчили приговор

19.27 Пятница, 11 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловский областной суд пересмотрел дело бывших сотрудников полиции Данилы Краснова и Артёма Фаткуллина, осуждённых за избиение гражданина, и частично смягчил им наказание. Поводом послужили обстоятельства, признанные судом смягчающими.

Напомним, инцидент произошёл летом 2023 года у дома на улице Ползунова в Екатеринбурге. К двум полицейским обратился прохожий — опрятно одетый мужчина, не проявлявший агрессии и не нарушавший порядок. Завязалась разговор, который вскоре перерос в конфликт: у лейтенанта полиции Краснова возникло желание провести досмотр гражданина. Тот выразил недовольство, но был задержан, закован в наручники и насильно увезён в лесопарковую зону, где подвергся избиению. Полученные травмы эксперты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Следствие установило, что действия полицейских носили явно незаконный характер. Против них было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Краснова и Фаткуллина виновными, приговорив их к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, они были лишены званий и запрещены к службе в органах внутренних дел на три года.

Однако приговор не устроил ни одну из сторон. Апелляции подали как обвинение, так и защита, а также потерпевший и сам Фаткуллин. Сегодня стало известно, что облсуд, рассмотрев жалобы и материалы дела, изменил приговор: срок наказания был снижен на один месяц — до 4 лет и 11 месяцев. На это решение повлияли смягчающие обстоятельства: оказание медицинской помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, а в отношении Краснова — ещё и частичное возмещение компенсации морального вреда.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
После падения с крыши работавшего без страховки мужчины в Режевском районе возбудили уголовное дело
02 апреля 2025
Шайку екатеринбургских подростков осудят за хулиганство
10 апреля 2025
Осуждённую по статье о госизмене екатеринбурженку передали США
10 апреля 2025
Напавшего на двух прохожих в Екатеринбурге агрессора обвинили в попытке убийства
07 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:21 Действие нового романа известного писателя будет связано с Невьянской башней
20:54 Сразу на 6 протоколов нарвался лихач в Нижнем Тагиле
20:27 В Екатеринбурге стартовал конкурс эскизов памятника Борису Рыжему
19:52 Судебный спор между «Уральской пчёлкой» и дочкой «Газпрома» разрешился в пользу пасеки
19:44 Менее трети вчерашних пожаров в Свердловской области пришлись на жилой сектор
19:27 Избившим человека экс-полицейским из Екатеринбурга смягчили приговор
18:57 В Бутке появится мемориал первому президенту России Борису Ельцину
17:57 О гололедице в выходные предупреждают жителей Свердловской области
17:13 В Екатеринбурге в СИЗО отправили обвиняемого в убийстве двух девушек в 2001 году
16:29 В Екатеринбурге намерены продолжать ремонт проспекта Космонавтов
16:00 Одному из шайки нахулиганивших екатеринбургских подростков избрали меру пресечения
15:17 В Екатеринбурге до середины ноября закроют движение по улице Омской
14:30 В Екатеринбурге строителя насмерть придавило автокраном
13:49 Фестиваль драматургии «Коляда-Plays» попробуют провести за счёт народного сбора
13:29 Свердловский депутат призвал разобраться с качеством судейства в хоккее
13:07 В Екатеринбурге прошло совещание по вопросам безопасности при использовании электросамокатов
12:09 В Екатеринбурге хотят навсегда закрыть парковку на площади 1905 года
11:44 Инженер одного из екатеринбургских предприятий перевёл телефонным мошенникам почти 11 миллионов рублей
11:12 СК возбудил уголовном дело после избиения школьника в свердловском посёлке Мартюш
10:56 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в Сосьве
10:05 Прокуратура проводит проверку в связи с избиением школьника в свердловском посёлке Мартюш
09:44 Шесть дел о пьяной езде за один день рассмотрели судьи Берёзовского
09:13 В Екатеринбурге на ЖБИ встало трамвайное движение
20:59 Цифровое искусство вырвалось на улицы Екатеринбурга
20:13 Судьи Свердловского облсуда читают стихи о войне
19:48 Шайку екатеринбургских подростков осудят за хулиганство
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
21:21 Действие нового романа известного писателя будет связано с Невьянской башней
20:54 Сразу на 6 протоколов нарвался лихач в Нижнем Тагиле
20:27 В Екатеринбурге стартовал конкурс эскизов памятника Борису Рыжему
19:52 Судебный спор между «Уральской пчёлкой» и дочкой «Газпрома» разрешился в пользу пасеки
19:44 Менее трети вчерашних пожаров в Свердловской области пришлись на жилой сектор
19:27 Избившим человека экс-полицейским из Екатеринбурга смягчили приговор
18:57 В Бутке появится мемориал первому президенту России Борису Ельцину
17:57 О гололедице в выходные предупреждают жителей Свердловской области
17:13 В Екатеринбурге в СИЗО отправили обвиняемого в убийстве двух девушек в 2001 году
16:29 В Екатеринбурге намерены продолжать ремонт проспекта Космонавтов
16:00 Одному из шайки нахулиганивших екатеринбургских подростков избрали меру пресечения
15:17 В Екатеринбурге до середины ноября закроют движение по улице Омской
14:30 В Екатеринбурге строителя насмерть придавило автокраном
13:49 Фестиваль драматургии «Коляда-Plays» попробуют провести за счёт народного сбора
13:29 Свердловский депутат призвал разобраться с качеством судейства в хоккее
13:07 В Екатеринбурге прошло совещание по вопросам безопасности при использовании электросамокатов
12:09 В Екатеринбурге хотят навсегда закрыть парковку на площади 1905 года
11:44 Инженер одного из екатеринбургских предприятий перевёл телефонным мошенникам почти 11 миллионов рублей
11:12 СК возбудил уголовном дело после избиения школьника в свердловском посёлке Мартюш
10:56 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в Сосьве
10:05 Прокуратура проводит проверку в связи с избиением школьника в свердловском посёлке Мартюш
09:44 Шесть дел о пьяной езде за один день рассмотрели судьи Берёзовского
09:13 В Екатеринбурге на ЖБИ встало трамвайное движение
20:59 Цифровое искусство вырвалось на улицы Екатеринбурга
20:13 Судьи Свердловского облсуда читают стихи о войне
19:48 Шайку екатеринбургских подростков осудят за хулиганство
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK