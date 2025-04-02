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Избившим человека экс-полицейским из Екатеринбурга смягчили приговор
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд пересмотрел дело бывших сотрудников полиции Данилы Краснова и Артёма Фаткуллина, осуждённых за избиение гражданина, и частично смягчил им наказание. Поводом послужили обстоятельства, признанные судом смягчающими.
Напомним, инцидент произошёл летом 2023 года у дома на улице Ползунова в Екатеринбурге. К двум полицейским обратился прохожий — опрятно одетый мужчина, не проявлявший агрессии и не нарушавший порядок. Завязалась разговор, который вскоре перерос в конфликт: у лейтенанта полиции Краснова возникло желание провести досмотр гражданина. Тот выразил недовольство, но был задержан, закован в наручники и насильно увезён в лесопарковую зону, где подвергся избиению. Полученные травмы эксперты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.
Следствие установило, что действия полицейских носили явно незаконный характер. Против них было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Краснова и Фаткуллина виновными, приговорив их к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, они были лишены званий и запрещены к службе в органах внутренних дел на три года.
Однако приговор не устроил ни одну из сторон. Апелляции подали как обвинение, так и защита, а также потерпевший и сам Фаткуллин. Сегодня стало известно, что облсуд, рассмотрев жалобы и материалы дела, изменил приговор: срок наказания был снижен на один месяц — до 4 лет и 11 месяцев. На это решение повлияли смягчающие обстоятельства: оказание медицинской помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, а в отношении Краснова — ещё и частичное возмещение компенсации морального вреда.
Напомним, инцидент произошёл летом 2023 года у дома на улице Ползунова в Екатеринбурге. К двум полицейским обратился прохожий — опрятно одетый мужчина, не проявлявший агрессии и не нарушавший порядок. Завязалась разговор, который вскоре перерос в конфликт: у лейтенанта полиции Краснова возникло желание провести досмотр гражданина. Тот выразил недовольство, но был задержан, закован в наручники и насильно увезён в лесопарковую зону, где подвергся избиению. Полученные травмы эксперты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.
Следствие установило, что действия полицейских носили явно незаконный характер. Против них было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Краснова и Фаткуллина виновными, приговорив их к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, они были лишены званий и запрещены к службе в органах внутренних дел на три года.
Однако приговор не устроил ни одну из сторон. Апелляции подали как обвинение, так и защита, а также потерпевший и сам Фаткуллин. Сегодня стало известно, что облсуд, рассмотрев жалобы и материалы дела, изменил приговор: срок наказания был снижен на один месяц — до 4 лет и 11 месяцев. На это решение повлияли смягчающие обстоятельства: оказание медицинской помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, а в отношении Краснова — ещё и частичное возмещение компенсации морального вреда.
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