Избившим человека экс-полицейским из Екатеринбурга смягчили приговор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд пересмотрел дело бывших сотрудников полиции Данилы Краснова и Артёма Фаткуллина, осуждённых за избиение гражданина, и частично смягчил им наказание. Поводом послужили обстоятельства, признанные судом смягчающими.Напомним, инцидент произошёл летом 2023 года у дома на улице Ползунова в Екатеринбурге. К двум полицейским обратился прохожий — опрятно одетый мужчина, не проявлявший агрессии и не нарушавший порядок. Завязалась разговор, который вскоре перерос в конфликт: у лейтенанта полиции Краснова возникло желание провести досмотр гражданина. Тот выразил недовольство, но был задержан, закован в наручники и насильно увезён в лесопарковую зону, где подвергся избиению. Полученные травмы эксперты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.Следствие установило, что действия полицейских носили явно незаконный характер. Против них было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Краснова и Фаткуллина виновными, приговорив их к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, они были лишены званий и запрещены к службе в органах внутренних дел на три года.Однако приговор не устроил ни одну из сторон. Апелляции подали как обвинение, так и защита, а также потерпевший и сам Фаткуллин. Сегодня стало известно, что облсуд, рассмотрев жалобы и материалы дела, изменил приговор: срок наказания был снижен на один месяц — до 4 лет и 11 месяцев. На это решение повлияли смягчающие обстоятельства: оказание медицинской помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, а в отношении Краснова — ещё и частичное возмещение компенсации морального вреда.