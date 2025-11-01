Возрастное ограничение 18+
Робот из Беларуси отказался повиноваться создателю
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге накануне состоялся чемпионат «Битва роботов». Точнее, его четвертый этап, на котором определились полуфиналисты — ими стали команды из Индии, Китая и нескольких регионов России.
Список победителей выглядит так (напомним, в чемпионате — две весовые категории):
Мини-роботы до 1,5 кг
- Destructor – dabl, Казань
- My Metal Pony, Ижевск
- Bullfrog, Мангалур, Индия
- Steel Warriors, Новосибирск
Роботы до 110 кг
- Fierce Roc, Шэньчжэнь, Китай
- Panthers, Карнатака, Индия
- Пульсар, Москва
- SOLARBOT, Балашиха, Московская область
Среди международных участников была и команда из Беларуси, однако ребятам не повезло. Белорусский робот Boolbatron попал в топ-3 самых пострадавших во время поединков. Как отметил ведущий шоу, «Бульбатрон отказался повиноваться создателю». По какой-то причине у команды пропала связь, в результате робот был обездвижен и получил повреждения от соперников. Между тем, в прошлом году робот с таким же названием в прямом смысле зажёг в финале чемпионата — белорусский Boolbatron загорелся прямо во время турнира, писали СМИ.
Также в топ самых пострадавших попали роботы из Перми и Москвы. А одно из самых быстрых поражений потерпела команда из Новосибирска, чей робот проиграл в поединке с роботом из Китая. Аккумулятор у сибирских разработчиков «сгорел в считанные минуты», отметил ведущий.
Всего в состязаниях принимали участие 28 команд, которые сами разрабатывали своих роботов. Некоторые машины в этом сезоне использовали ИИ. Впрочем, это не мешало им эффектно полыхать под гул трибун. К слову, для тех, кто выбыл, организовали специальный конкурс «Восставшие из пепла». В нем победили команды из Санкт-Петербурга и Новосибирска.
В Екатеринбурге этап «Битвы роботов» проходит уже второй год подряд — как и в прошлом году, соревнования состоялись в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Как и в прошлом году, в турнире принимала участие единственная женская команда. Их робот был усовершенствован при поддержке компании Авито.
Фото: Вечерние ведомости
