Присяжные повторно оправдали первоуральца в деле о причинении смерти

Коллегия присяжных заседателей во второй раз вынесла оправдательный вердикт жителю Первоуральска. Мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.Следствие утверждало, что в августе 2024 года на садовом участке в посёлке Решёты после совместного распития спиртного между подсудимым и погибшим вспыхнула ссора. По версии обвинения, обвиняемый нанёс жертве не менее трёх ударов кулаками в голову. Затем он выгнал его с территории участка. Последовав за ним, он удары кулаком заменил ударами кухонным ножом.Подсудимому инкриминируют нанесение не менее двух ударов в область надплечья его оппоненту. В результате этих ранений потерпевший впоследствии скончался.Уголовное дело впервые было рассмотрено судом с участием коллегии присяжных в июле уходящего года. В итоге присяжные вынесли оправдательный вердикт, который был отменён апелляционной инстанцией из-за выявленных процессуальных нарушений.Вчера, 18 декабря, закончился новый судебный процесс, и присяжные заседатели вновь вынесли по делу оправдательный вердикт. На его основании суд вынес официальный приговор: житель Первоуральска признан невиновным и полностью оправдан по предъявленному обвинению. Следом за присяжными судья счёл, что в действиях подсудимого не установлено само событие преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.Вынесенный оправдательный приговор пока не вступил в законную силу. У стороны обвинения есть право снова обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции.