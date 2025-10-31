Два бойца с чемпионата «Битва роботов» были усовершенствованы при поддержке Авито





— сказал он. «Сегодня они оттачивают инженерные навыки на ринге, а завтра смогут применять этот бесценный опыт для создания IT-решений, в том числе и в нашей команде. Наша поддержка — это не только финансирование, но и предоставление доступа к современному оборудованию, что позволяет разработчикам сосредоточиться на главном — на инновациях и победе»,

Авито опекает две команды на «Битве роботов», этап которой сейчас проходит в Екатеринбурге, второй год. Это единственная женская команда в игре «Energy Girls» из Санкт-Петербурга и команда «Beekeepers» из Перми. Партнёрство, стартовавшее в 2024 году, уже помогло командам достичь впечатляющих результатов: в прошлом сезоне робот Barracuda команды «Energy Girls» пробился в полуфинал, а команда «Beekeepers» в тот же период дебютировала на международной арене со своим роботом Vesper.Технический директор Авито Александр Салтанов пояснил мотивы поддержки тем, что компания видит в участниках чемпионата будущих архитекторов технологий и ценные IT-кадры.Поддержка Авито позволила командам провести в новом сезоне «Битвы роботов» значительную модернизацию своих механических «чемпионов». Так, капитан «Energy Girls» Александра Кравченко рассказала об улучшениях робота Barracuda следующее: мощность оружия увеличена на 69%, улучшены маневренность и живучесть машины. А участник команды «Beekeepers» Иван Тупоногов похвастался, что у Vesper стала гораздо прочнее конструкция молота-спиннера и замена колёсная база, которой придали большее сцепление с рингом. При модернизации этого робота пермяки использовали лёгкие и прочные полимеры. А помогали вносить изменения и совершенствовать боевую машину эксперты Авито.В отборочном этапе в Екатеринбурге приняли участие 28 команд. Соревнования проходили в двух весовых категориях: до полутора килограмм и до 110 килограмм. Пусть команды Авито не прошли в финал, они показали достойные результаты, а «Energy Girls» одержали победу в дополнительном турнире «Восставшие из пепла», за что получили денежный приз от организаторов чемпионата.