Сухоложский раскосый красавец переехал в Екатеринбург
Фото: телеграм-канал «Протяни руку помощи»
Счастливое развитие получает история бродячей кошки (которая оказалась котом) из Сухого Лога. Собранные всем миром деньги позволили привезти бродяжку в Екатеринбург, показать врачам и временно пристроить.
Напомним, сердобольные сухоложцы, заметив животное с подозрением на проблемное зрение, решили заняться его судьбой и объявили сбор средств на ветеринарные и прочие услуги. Кота сразу планировали привезти в Екатеринбург, где вариантов его пристроя гораздо больше, как и ветеринарных клиник. И, как только средства были собраны, планы начали осуществляться.
В Екатеринбурге «звериные» врачи подтвердили, что котик был домашний, но либо сам сбежал из дома, либо был выкинут на улицу. Серьёзных отклонений по зрению у него не нашли, но взяли кровь на анализы, чтобы исключить какие-то внутренние болезни и вирусоносительство. Пока результаты анализов не пришли, экс-бродягу поместили на карантинную передержку. Впоследствии будут подыскивать постоянное жильё.
Таким образом, можно с достаточно большой уверенностью говорить, что сухоложского раскосого красавца ждёт счастливое будущее. А вот судьба его соседей по подвалу, где он ютился до последнего времени, пока не ясна. Там осталось ещё около десятка мохнатых «детей подземелья», которым бы тоже подыскать более надёжное и уютное жильё.
