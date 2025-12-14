В Свердловской области при пожаре в девятиэтажке спасли человека, за сутки потушили 14 возгораний

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 14 пожаров, девять из них произошли в жилом секторе. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, в результате одного из возгораний в Екатеринбурге пожарные спасли человека.Пожар произошёл на переулке Малахитовый в девятиэтажном жилом доме. На площади 30 кв.м огнём были повреждены внутренняя отделка и домашнее имущество в квартире на седьмом этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек, ещё одного жильца сотрудники МЧС спасли. Возгорание ликвидировали за 16 минут, в тушении участвовали 13 огнеборцев и четыре единицы техники.В посёлке Калина на улице Мира сгорел сарай площадью 25 кв.м. Пожар ликвидировали за 23 минуты, к тушению привлекли семь огнеборцев и две единицы техники. В Нижнем Тагиле в гаражно-строительном кооперативе огнём были уничтожены кровля и перекрытие гаража, повреждены стены, полностью сгорел легковой автомобиль на площади 21 кв.м. Возгорание потушили за 15 минут.Ещё один пожар произошёл в Нижнем Тагиле на улице Родниковая. Там сгорела частная баня, также была повреждена кровля соседней постройки. Площадь возгорания составила 80 кв.м, пожар ликвидировали за 27 минут.По данным МЧС России по Свердловской области, в 14% случаев причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём. Неисправность узлов и механизмов транспортных средств привела к 7% возгораний, ещё 7% пожаров произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.