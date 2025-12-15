Отреставрированную усадьбу Железнова временно открыли для экскурсий





— поделилась впечатлениями автор популярного телеграм-канала про уральскую культуру «Особняк ошеломляет с порога: белоснежная лепнина, роскошные мраморные камины, литые балясины и перила парадной лестницы. Около 70% (!) декора сохранилось в первозданном виде, остальное два года бережно восстанавливали мастера со всей России. Сопровождал нас руководитель реставрации Андрей Мещанинов, который щедро делился тонкостями работы с памятником архитектуры и артистично поведал нам о проделках призрака Белой Дамы.Мы осматривали кабинет, бальную залу, выходили на балкон и спускались в подвал с аутентичными кирпичными сводами. Надежда щедро делилась фактами из истории известных уральских семей 19 века: Казанцевых, Ошурковых, самих Железновых. Часть кирпича для усадьбы, к примеру, изготовил завод Петра Давыдова — первого директора Нового городского театра (будущая Урал Опера)»,— поделилась впечатлениями автор популярного телеграм-канала про уральскую культуру «Екатарсис» Анна Филосян.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закончились реставрационную работы по адресу «улица Розы Люксембург, 56». Расположенная здесь усадьба Железнова стала временно доступна для экскурсантов.Первыми посетителями отреставрированной усадьбы Железнова, построенной в конце 19-го века, стали члены клуба «Екатарсис». Эксклюзивную экскурсию по зданию, на которое долгое время можно было любоваться только снаружи, для них провела Надежда Елизарова-Бурлакова, автор телеграм-канала и проекта «АРХликбез».Ближайшие шесть недель по помещениям екатеринбургской усадьбы будут водить экскурсии, но затем это счастье закончится. Часть залов закроют и принимать в них будут только VIP-гостей, а в пространстве первого этажа начнёт работать ресторан. Поэтому у жителей города и его гостей есть уникальная возможность воспользоваться шансом и полюбоваться на памятник архитектуры изнутри. Ближайшая экскурсия по усадьбе планируется в начале января.