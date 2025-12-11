Авито Работа зафиксировала рост профессиональных перетоков и замедление темпов найма в России

– заявил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

«Профессиональные перетоки сегодня во многом формируются за счёт опытных специалистов. По нашим данным, 56% соискателей с опытом меняли профессию два и более раза. Работодателям важно учитывать этот тренд, быть готовыми рассматривать специалистов со смежным опытом и предлагать обучение»,