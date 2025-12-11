Возрастное ограничение 18+

Авито Работа зафиксировала рост профессиональных перетоков и замедление темпов найма в России

19.38 Пятница, 19 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Соискатели всё чаще рассматривают сразу несколько профессий, а работодатели делают ставку на переобучение и расширение воронки найма. Такие выводы содержатся в новом дайджесте рынка труда Авито Работы по итогам 11 месяцев 2025 года.

По данным сервиса, рынок труда в России перешёл в фазу замедления после активного роста в 2023–2024 годах. Компании стали нанимать сотрудников более избирательно, тогда как активность соискателей продолжает расти – за год она увеличилась на 16%. Среднегодовой уровень безработицы составил 2,2%, что указывает на постепенную балансировку рынка и остановку «зарплатной гонки».

Одним из ключевых трендов эксперты называют профессиональные перетоки. По данным Росстата, численность рабочей силы в России составляет 74,8 млн человек, около половины из них заняты в рабочих профессиях. При этом наибольший дефицит сохраняется среди квалифицированных работников промышленности, операторов оборудования, сборщиков и водителей – нехватка специалистов оценивается примерно в 800 тыс. человек.

На этом фоне работодатели всё чаще привлекают сотрудников из смежных сфер. Представители неквалифицированных и линейных профессий в среднем рассматривают сразу три и более профессиональных направления. Так, донорами для категории «квалифицированные рабочие» чаще всего становятся разнорабочие и строители (по 10%), а также работники сельского, лесного и рыбного хозяйства (8%). Интерес к вакансиям машинистов и сборщиков активно проявляют водители, сотрудники промышленных и металлообрабатывающих цехов.

Кросс-интерес виден и на уровне конкретных профессий. По данным Авито Работы, 67% кандидатов, откликавшихся на вакансии машинистов, параллельно рассматривали другие рабочие специальности, а 42% соискателей, интересовавшихся работой фрезеровщиков, также откликались на вакансии операторов станков.

Совместное исследование Авито Работы и OMI показывает, что чаще всего профессиональные переходы совершают соискатели в возрасте 25–34 лет (55%) и 35–44 лет (57%). Почти половина респондентов задумываются о переобучении, при этом женщины готовы к этому чаще мужчин – 57%. Основными барьерами остаются страх потери стабильности, нехватка времени и неопределённость с выбором новой профессии. Среди ключевых мотивов смены карьерного трека участники опроса называют рост дохода, более удобный график и возможности для личного развития.

«Профессиональные перетоки сегодня во многом формируются за счёт опытных специалистов. По нашим данным, 56% соискателей с опытом меняли профессию два и более раза. Работодателям важно учитывать этот тренд, быть готовыми рассматривать специалистов со смежным опытом и предлагать обучение»,

– заявил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.


Отдельно эксперты отмечают замедление роста зарплат. В 2025 году предлагаемые зарплаты выросли в среднем на 10% против 22% годом ранее. Аналогичная динамика наблюдается и в ожиданиях соискателей – рост снизился с 24% до 14%. Разрыв между предлагаемыми и ожидаемыми зарплатами оказался минимальным – 86,6 тыс. и 85,6 тысяч рублей соответственно.

Также в 2025 году увеличилась доля вакансий с гибким графиком, предложений без требований к опыту и позиций для студентов, соискателей старше 45 лет и пенсионеров. Работодатели всё чаще инвестируют в обучение и делают ставку на сочетание потенциала и опыта.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
