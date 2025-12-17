После обращения к Путину жителя Краснотурьинска Бастрыкин потребовал доклад о лекарственном обеспечении

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Житель Краснотурьинска сообщил о нарушении своих прав на лекарственное обеспечение во время прямой линии с Путиным. Как сообщает СК России, с ноября текущего года гражданам с различными заболеваниями не предоставляются жизненно необходимые лекарства. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.По данному факту в СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность должностного лица»).Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах с учётом озвученных жалоб.