После обращения к Путину жителя Краснотурьинска Бастрыкин потребовал доклад о лекарственном обеспечении
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Житель Краснотурьинска сообщил о нарушении своих прав на лекарственное обеспечение во время прямой линии с Путиным. Как сообщает СК России, с ноября текущего года гражданам с различными заболеваниями не предоставляются жизненно необходимые лекарства. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.
По данному факту в СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность должностного лица»).
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах с учётом озвученных жалоб.
