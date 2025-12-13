Возрастное ограничение 18+
МЧС предупреждает о сильном снеге и порывистом ветре до 17 м/с в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Сильный снег и усиление ветра ожидаются в Свердловской области 21 декабря. Порывы ветра могут достигать 17 м/с, об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.
Жителям рекомендуют быть внимательными на улице, держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций, не укрываться от ветра у стен зданий, а также не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закреплёнными объектами.
В экстренных ситуациях жителям Свердловской области стоит обращаться в службы спасения по телефонам «101» и «112».
