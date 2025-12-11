В Свердловской области планируют дополнительно направить более 460 млн рублей на дороги

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области планируют направить более 460 млн рублей на строительство и ремонт дорог в Верхней Пышме, Богдановиче, Среднеуральске и Екатеринбурге. Соответствующие корректировки внесены в региональный бюджет 2025 года, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своём телеграм-канале.В Богдановиче дополнительные средства планируют направить на ремонт дорог на улицах Степана Разина, Пионерской и Гагарина. Общий объём финансирования составит 85,3 млн рублей.В Верхней Пышме за счёт дополнительных 49,9 млн рублей планируют завершить реконструкцию улицы Александра Козицына. В Среднеуральске на ремонт улично-дорожной сети намерены направить 122,3 млн рублей.Отдельный объём средств предусмотрен для Екатеринбурга. Около 230 млн рублей планируют направить на создание дорожной инфраструктуры в районе новых корпусов кампуса УрФУ, которые уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.Всего в 2025 году из областного бюджета муниципалитетам Свердловской области планируют направить 8,9 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, следует из сообщения губернатора.