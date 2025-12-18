В Свердловской области за сутки потушили 19 пожаров, один человек погиб

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 19 пожаров, из них 10 произошли в жилом секторе. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области. В результате возгораний есть погибший и пострадавшие, несколько человек были эвакуированы и спасены пожарными.Один из крупных пожаров произошёл в селе Октябрьское на улице Заречной. Там загорелся частный хозяйственный блок площадью 180 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина. Возгорание ликвидировали за 96 минут, к тушению привлекались 12 специалистов и 4 единицы техники. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.В селе Быньги на улице 1905 года огонь охватил частный жилой дом и баню общей площадью 50 квадратных метров. Пострадали два человека, их госпитализировали в медицинское учреждение. Пожар потушили за 45 минут силами 13 специалистов с использованием 4 единиц техники. По данным МЧС России по Свердловской области, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.В Екатеринбурге пожар произошёл в квартире на пятом этаже десятиэтажного дома на улице Сони Морозовой. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Хозяина квартиры госпитализировали, ещё 26 человек были спасены. Возгорание ликвидировали за 48 минут, в работах участвовали 28 специалистов и 10 единиц техники. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.По информации МЧС России по Свердловской области, нарушение правил пожарной безопасности при монтаже печей стало причиной 10% пожаров за сутки. Короткое замыкание электропроводки также привело к 10% возгораний, ещё в 5% случаев причиной стал поджог.