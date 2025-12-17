В Свердловской областной больнице сверхточно прооперировали новорожденного

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Врачи Свердловской областной детской клинической больницы выполнили уникальную операцию новорождённому малышу. Этим они спасли жизнь ребёнку, который появился на свет с редким и опасным врождённым пороком развития.У новорожденного малыша диагностировали изолированный трахеопищеводный свищ. Эта аномалия характеризуется патологическим сообщением между пищеводом и трахеей. Из-за этого дефекта грудное молоко при кормлении попадало не в пищеварительную систему, а в дыхательные пути младенца, что создавало прямую угрозу для его жизни. Был большой риск обструкции дыхательных путей и развития аспирационной пневмонии.Для спасения ребёнка хирурги выбрали высокотехнологичный и малотравматичный подход. Операция была проведена через разрез на шее длиной всего один сантиметр. В ходе вмешательства врачи использовали современную медицинскую увеличительную оптику, обеспечивающую высокую точность. Продолжительность сложнейшего хирургического вмешательства составила около двух часов.Операция прошла успешно и сейчас состояние маленького пациента оценивается как удовлетворительное.Как отмечает интернет-ресурс областного Минздрава «Здоровье уральцев», изолированный трахеопищеводный свищ — очень редкая аномалия. Она встречается не более чем в 4% случаев всех пороков трахеи и пищевода.