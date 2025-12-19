Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге предлагают аренду замка и ИИ-фотосессии для новогодних праздников

13.24 Суббота, 20 декабря 2025
Фото: пресс-служба Авито
В Екатеринбурге на Авито начали предлагать необычные новогодние услуги для жителей, которые любят праздник, но не хотят тратить много времени на его организацию. Одной из таких опций является аренда замка для празднования Нового года. В предложениях отмечают просторные залы, украшенные природой окрестности и зоны для отдыха, а также организацию мероприятия под ключ. Стоимость аренды составляет 49 000 ₽.

Для тех, кто хочет создать праздничную атмосферу дома, доступны услуги по оформлению интерьера и придомовой территории. Специалисты помогают подготовить уникальные интерьерные решения и внешнее украшение дома, чтобы усилить настроение праздника и подчеркнуть значимость события. Цена такой услуги — 20 000 ₽.

Особое внимание уделено новогодним фотосессиям, которые можно создать с помощью искусственного интеллекта. Заказчикам достаточно прислать качественные снимки, чтобы получить фотографии с любимыми персонажами, например, с Гринчем, или стильные детские и семейные кадры. Цены варьируются: фото с персонажами обойдутся в 250 ₽, детские изображения — от 200 до 500 ₽, а нейрофотосессия для всей семьи — 100 ₽ за снимок при минимальном заказе три фотографии.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
