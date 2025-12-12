В Свердловской области ищут пропавшую неделю назад 19-летнюю девушку

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге с 14 декабря пропала 19-летняя Ирина Кочегарова. С этого дня её местонахождение остаётся неизвестным, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Как сообщают волонтёры, девушка может находиться как в Екатеринбурге, так и за пределами города, в других населённых пунктах региона.Приметы пропавшей: рост около 175 см, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы, серо-зелёные глаза. Во что была одета в день исчезновения, неизвестно. Всех, кто располагает сведениями о девушке, просят обратиться в «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.