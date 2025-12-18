Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге подросток поскользнулся у остановки и попал под колёса автобуса
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Вчера произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьника в Екатеринбурге на улице Дарвина вблизи дома № 2. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент случился в 13.55 при подъезде автобуса к остановочному комплексу.
По предварительным данным, водитель автобуса маршрута № 083 «ЖК Светлый, ул. Монтажников» допустил наезд на 12-летнего пешехода. Подросток направлялся к автобусу для посадки, поскользнулся и упал под колёса транспортного средства.
В результате ДТП мальчик получил травму ноги и был доставлен в детскую городскую больницу № 9. Мать пострадавшего пояснила сотрудникам ДПС, что ребёнок возвращался домой из школы.
За рулём автобуса находился 35-летний мужчина со стажем вождения транспортными средствами данной категории 10 лет. На месте происшествия он прошёл освидетельствование, состояние опьянения не установлено. В момент ДТП в салоне автобуса находилось около 20 пассажиров, они не пострадали.
Водитель сообщил автоинспекторам, что видел ребёнка, подходившего к автобусу, однако момент его падения не заметил.
