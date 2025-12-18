Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области появилась фейковая информация о готовящихся атаках на учебные заведения
Фото: телеграм-канал «Антитеррор Урал»
В Свердловской области зафиксировали попытку распространения информации о якобы готовящемся нападении на учебные заведения, об этом сообщает «Антитеррор Урал». Проверка показала, что сообщения не соответствуют действительности и носили провокационный характер, направленный на распространение паники среди жителей региона.
В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области отметили, что злоумышленники часто публикуют в сети подобные «вбросы» о так называемом «скулшутинге» или «колумбайне», не имеющие реальной угрозы. Ранее в регионе создавались однотипные анонимные Telegram‑каналы с одинаковыми фотографиями, например оружия, рассчитанные на запугивание родителей и школьников и создание ощущения постоянной опасности.
Все сообщения такого рода проверяются правоохранительными органами, независимо от того, реальна угроза или нет. Конкретная ситуация в Камышлове уже была отработана, угрозы обнаружено не было, сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области отметили, что злоумышленники часто публикуют в сети подобные «вбросы» о так называемом «скулшутинге» или «колумбайне», не имеющие реальной угрозы. Ранее в регионе создавались однотипные анонимные Telegram‑каналы с одинаковыми фотографиями, например оружия, рассчитанные на запугивание родителей и школьников и создание ощущения постоянной опасности.
Все сообщения такого рода проверяются правоохранительными органами, независимо от того, реальна угроза или нет. Конкретная ситуация в Камышлове уже была отработана, угрозы обнаружено не было, сообщили в пресс-службе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Уголовное дело возбуждено после обращения депутата из-за избиения девушки в Нижнем Тагиле
18 декабря 2025
18 декабря 2025