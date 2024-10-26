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Международный чемпионат по битве роботов прошёл в Екатеринбурге при ажиотаже

Участникам оказали техническую и спонсорскую поддержку крупные компании, а Авито помог сразу двум командам

22.19 Воскресенье, 27 октября 2024
Фото: пресс-служба Авито
26 октября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» прошёл этап отборочного тура чемпионата по боям роботов. Чемпионат с 2023 года из-за широкой географии участников позиционируется международным, а его координатором с того же года выступает Минцифры России.

Во втором отборочном туре, который прошёл в Екатеринбурге, участвовали 48 команд в двух категориях: 32 в основной дисциплине (где состязались роботы весом до 110 кг) и 16 в новой дисциплине, «Битве мини-роботов» (роботы в весовой категории до 1,5 кг). Во второй приняли участие в том числе детские команды. Глава Минцифры Максут Щадаев, присутствовавший на соревнованиях, рассказал Вечерним ведомостям, что пробудить интерес к робототехнике у юных россиян — одна из главных целей этого зрелищного шоу.

Основное внимание зрителей привлекла битва роботов до 110 кг, которая прошла на более крупной, чем «Битва мини-роботов» арене, сооружённой внутри выставочного центра — на трибунах присутствовало по меньшей мере тысяча человек, в том числе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и два федеральных министра: помимо министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, в Екатеринбург приехал глава Минстроя Ирек Файзуллин.


Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минцифры России Максут Шадаев перед стартом главных боёв. Фото: пресс-служба Авито


Изготовление робота для боёв — дело недешёвое, поэтому у команд, помимо технических партнёров — технологических компаний и университетов, как правило, есть крупные спонсоры из числа госкорпораций и частных компаний — такие как Росатом, Россети, Сбербанк, Газпром нефть. А Авито, впервые оказавший поддержку таким соревнованиям, поддержал в этом сезоне сразу две команды: новичков из Перми BeeKeepers и команду из Санкт-Петербурга Energy Girls. Вторая, пожалуй, завоевала главные зрительские симпатии — во многом за счёт того, что является единственной полностью женской командой в турнире. Energy Girls в итоге ещё и одержали в Екатеринбурге две победы и вышли в следующий этап.


Команда Energy Girls (Санкт-Петербург). Фото: пресс-служба Авито


Представляющая Санкт-Петербург команда состоит из пятерых девушек, среди которых два инженера, дизайнер, сборщик-механик и программист. Они разработали робота под названием «Барракуда 2.0». Он относится к типу роботов «флиппер» («переворачиватель» — роботы, оснащенные пневмосистемой, которая с силой выталкивает крышку наверх, опрокидывая соперника и нанося ему урон). Для «Барракуды 2.0» был сделан более прочный корпус, что делает её практически неуязвимой для атак. Капитан команды Energy Girls, Зоя Судакова — из Екатеринбурга. Как девушка рассказала Вечерним ведомостям, она жила в столице Урала до 2018 года, после чего переехала получать высшее образование в Санкт-Петербург, поэтому в какой-то мере отборочный этап в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» для неё стал домашним.


Робот «Барракуда 2.0» команды Energy Girls атакует своего соперника, робот ВРП-24 («внук робота-пылесоса») во время боя. Фото: пресс-служба Авито


«Мы рады собраться и вновь продемонстрировать способности нашего робота. И хоть результат непредсказуем, важно каждый раз пробовать, учитывая предыдущий опыт, и идти вперед. Классно, что в этом году нам помогает Авито. Все мы постоянно пользуемся приложением — покупаем, продаём, арендуем жилье. И нам как команде дали возможность подготовиться к турниру максимально качественно с технической и организационной сторон. Надеемся, наш опыт вдохновит многих девушек, которые в следующий раз тоже присоединятся к турниру»,

— сказала перед первой битвой Зоя Судакова.


Команду BeeKeepers представляли четверо роботехников из Перми: капитан — пилот и электронщик, второй пилот, программист и дизайнер. Состав у этой команды смешанный — трое парней и одна девушка. BeeKeepers разработали робота Vesper весом около 110 кг. Он относится к другому типу роботов, нежели робот команды Energy Girls, это тип называется «спиннер» — активным орудием, наносящим урон сопернику, у Vesper является не опрокидыватель, а вращающийся вертикальный спиннер в виде жала. Дополнительной боевой особенностью робота был встроенный в корпус огнемёт.


Подготовка робота Vesper команды BeeKeepers к бою. Фото: Вечерние ведомости


Авито обеспечил команды необходимым оборудованием для технической поддержки робота и покрыл организационные расходы для участия в соревнованиях.

«Для того чтобы построить робота, нужно огромное количество инженерных инструментов. Мы хотим поддерживать и развивать талантливых, инициативных ребят, потому что IT-кадры — сердце нашего бизнеса, а на Битве роботов встречаются лучшие изобретатели и технологии со всего мира. В будущем они присоединятся к IT-сообществу и помогут реализовывать технологический потенциал страны, а кто-то, возможно, присоединится к Авито в качестве сотрудников»,

— сказал Александр Салтанов, технический директор Авито.



Самые зрелищные бои в категории до 110 кг прошли при полных трибунах. Фото: Вечерние ведомости


Полуфинал и финал международного инженерного чемпионата по боям роботов «Битва роботов» пройдёт менее чем через месяц — 23 ноября в Москве. За чемпионство поборется и Energy Girls. Общий призовой фонд турнира составляет 6,6 млн рублей. Изначально в турнире начинали свой путь 96 команд из семи стран. На этапе, прошедшем в Екатеринбурге, помимо российских команд, были представители Индии, Ирана, Казахстана и Китая — и некоторые из них прошли дальше. Помимо упомянутой Energy Girls, две победы в столице Урала одержали и продолжили свой путь по турнирной сетке команды Daddy Bots (Россия, Санкт-Петербург), «Вебер Лабс» (Россия, Москва), «Зверобой» (Россия, Пермь), Lavan Team (Иран, Керман), Solarbot (Россия, Балашиха), Ice Orange (Китай, Харбин), PY Roboticsz (Индия, Пудучерри).

Для справки. «Битва роботов» — это международный спортивный чемпионат по спортивным боям роботов, который проводится в России с 2015 года. В 2020, 2021 и 2022 годах чемпионат не проводился, а в 2023 был возобновлён при поддержке Минцифры. Оператор чемпионата — АНО «Инженеры и роботы».



Этап «Битвы роботов» в Екатеринбурге стал частью IT-конгресса и выставки «Форум будущего»

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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18:09 Появились трагичные подробности пожара в екатеринбургском садовом товариществе
17:47 В Екатеринбурге завершили установку новых турникетов на всех станциях метро
17:08 Свердловский Волчанск обзавелся новой набережной за 463 миллиона рублей
16:08 В Свердловской области утром сгорели четыре садовых дома
14:45 В Свердловской области за сутки 76 водителей отстранили от управления автомобилем в ходе рейда
13:53 В Свердловской области эвакуировать автомобили стали чаще на 66%
12:42 Необычные вакансии в Свердловской области: от кайфоменеджера до спичрайтера
12:27 В Свердловской области нашли 49 осуждённых, скрывавшихся от наказания
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16:03 «Очень круто, захватывающе», — глава Минцифры прокомментировал воспламенение в «Екатеринбург-ЭКСПО»
15:45 Полпред в УрФО Артём Жога объявил о проведении форума «Патриоты Урала»
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14:02 Глава СК поручил проверить сообщения о сбросе отходов мясопереработки в лесах Свердловской области
13:06 В Берёзовском пенсионерка предстанет перед судом за нанесение ножевых ранений проживавшему у неё мужчине
12:32 В Екатеринбурге «ЛизаАлерт» приглашает семьи получить важные навыки в интересном формате
11:43 В Свердловской области в результате ДТП загорелись автомобили. Один человек погиб
11:29 Свердловская область получит почти миллиард рублей на догазификацию населённых пунктов
10:46 Свердлохранкультура отказалась вносить дом Топоркова в реестр ОКН
21:05 Два вьетнамца судятся в Екатеринбурге
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