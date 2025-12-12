Возрастное ограничение 18+
Мэр Екатеринбурга проведёт прямую линию и ответит на вопросы жителей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведёт прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей города. Об этом мэр сообщил в своём телеграм-канале.
Алексей Орлов рассказал, что во вторник, 23 декабря, в эфире «4 канала» он расскажет о результатах 2025 года и планах городской команды на ближайший период, а также ответит на обращения горожан.
Ранее в регионе подобные прямые линии проводили другие руководители. В конце ноября с жителями общался губернатор Денис Паслер, совмещая прямую линию с пресс-конференцией, а в начале декабря на связь с жителями выходил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
