Число пострадавших от укусов клещей выросло до 13,6 тысячи в Свердловской области





отметили в региональном Роспотребнадзоре. «Это в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и в 1,4 раза ниже среднего многолетнего показателя»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За неделю в Свердловской области клещи покусали ещё 1,6 тысячи человек. Количество пострадавших достигло 13,6 тысячи.Всего с начала сезона с подозрением на энцефалит госпитализировали 56 человек, на боррелиоз – 109 человек. Мероприятие для возрастной категории 18+