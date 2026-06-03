Возрастное ограничение 18+
Число пострадавших от укусов клещей выросло до 13,6 тысячи в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За неделю в Свердловской области клещи покусали ещё 1,6 тысячи человек. Количество пострадавших достигло 13,6 тысячи.
Всего с начала сезона с подозрением на энцефалит госпитализировали 56 человек, на боррелиоз – 109 человек. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Это в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и в 1,4 раза ниже среднего многолетнего показателя»,
– отметили в региональном Роспотребнадзоре.
Всего с начала сезона с подозрением на энцефалит госпитализировали 56 человек, на боррелиоз – 109 человек. Мероприятие для возрастной категории 18+
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