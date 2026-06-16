Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге должен появиться ещё один памятник работы скульптора Мейрама Баймуханова
Иллюстрация: Isaev Architects
Консорциум «Баймуханов и Исаев» победил в финале конкурса проектов «памятника героям СВО». К слову, ещё во время предварительного этапа конкурса близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» писал, что консорциум Баймуханова и Исаева — «очень-очень-очень вероятный победитель».
Руководитель архитектурного бюро Isaev Architects Кирилл Исаев рассказал , что из четырёх вариантов памятника комиссия при мэрии Екатеринбурга выбрала вариант со следами от пуль и снарядов в стене.
«В этом варианте мы стремились объединить подходы предыдущих работ для усиления эмоционального воздействия. Скульптура и мемориал занимают равные позиции, обе повествуют о многогранной истории, которую может интерпретировать зритель»,
— объясняли внешний вид памятника в Isaev Architects.
Точная дата установки памятника и его место пока не определены — в любом случае это произойдёт не ранее 2027 года.
Мейрам Баймуханов выступал автором ряда памятников в российских и казахстанских городах — по его проекту была установлена мемориальная доска Кемелю Токаеву (отцу действующего президента Казахстана) в Омске, памятник живописцу Амангельды Шакенову в том же Омске, монумент пожарным и спасателям «Ради жизни на земле» в Санкт-Петербурге. Памятник академику Кенжегали Сагадиеву в Костанае, памятник академику Кенжегали Сагадиеву в Алматы, бюст академика Кенжегали Сагадиева в Астане, памятник писателю Оралхану Бокею в Усть-Каменогорске.
Единственный памятник участникам боевых действий в Украине, созданный Баймахановым, был установлен в конце прошлого года в Кудрово Ленинградской области — он получил название «Три богатыря XXI века».
Екатеринбургское бюро Isaev Architects выполнило множество проектов в сфере благоустройства и строительства в России, Армении и Черногории.
Напомним, накануне в Екатеринбурге открыли первый в России памятник Алексею Балабанову. В его создании также принимали совместное участие Мейрам Баймуханов и бюро Isaev Architects. Мероприятие для возрастной категории 18+
Руководитель архитектурного бюро Isaev Architects Кирилл Исаев рассказал , что из четырёх вариантов памятника комиссия при мэрии Екатеринбурга выбрала вариант со следами от пуль и снарядов в стене.
«В этом варианте мы стремились объединить подходы предыдущих работ для усиления эмоционального воздействия. Скульптура и мемориал занимают равные позиции, обе повествуют о многогранной истории, которую может интерпретировать зритель»,
— объясняли внешний вид памятника в Isaev Architects.
Точная дата установки памятника и его место пока не определены — в любом случае это произойдёт не ранее 2027 года.
Мейрам Баймуханов выступал автором ряда памятников в российских и казахстанских городах — по его проекту была установлена мемориальная доска Кемелю Токаеву (отцу действующего президента Казахстана) в Омске, памятник живописцу Амангельды Шакенову в том же Омске, монумент пожарным и спасателям «Ради жизни на земле» в Санкт-Петербурге. Памятник академику Кенжегали Сагадиеву в Костанае, памятник академику Кенжегали Сагадиеву в Алматы, бюст академика Кенжегали Сагадиева в Астане, памятник писателю Оралхану Бокею в Усть-Каменогорске.
Единственный памятник участникам боевых действий в Украине, созданный Баймахановым, был установлен в конце прошлого года в Кудрово Ленинградской области — он получил название «Три богатыря XXI века».
Екатеринбургское бюро Isaev Architects выполнило множество проектов в сфере благоустройства и строительства в России, Армении и Черногории.
Напомним, накануне в Екатеринбурге открыли первый в России памятник Алексею Балабанову. В его создании также принимали совместное участие Мейрам Баймуханов и бюро Isaev Architects. Мероприятие для возрастной категории 18+
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В Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову
16 июня 2026
16 июня 2026