В Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге состоялось открытие памятника режиссёру Алексею Балабанову. Монумент установили возле Дворца молодёжи, недалеко от гимназии №2, где учился будущий автор культовых российских фильмов.Памятник весом около 10 тонн выполнен в виде Балабанова, сидящего в трамвайном вагоне. Композиция отсылает как к одному из символов Екатеринбурга, так и к самому режиссёру, который неоднократно говорил о своей связи с родным городом.Алексей Балабанов родился в Свердловске в 1959 году. После окончания переводческого факультета Горьковского педагогического института служил в армии, работал на Свердловской киностудии, а в конце 1980-х окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве. В начале 1990-х он переехал в Санкт-Петербург, где начал снимать полнометражное кино.Широкую известность Балабанову принесли фильмы «Брат» и «Брат 2», ставшие одними из главных российских картин конца 1990-х годов. Среди других его работ - «Про уродов и людей», «Война», «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», «Кочегар» и «Я тоже хочу». Многие из этих фильмов вошли в историю отечественного кинематографа и до сих пор вызывают дискуссии у зрителей и критиков.Режиссёр скончался в 2013 году в возрасте 54 лет. Несмотря на то что большую часть творческой карьеры он провёл в Санкт-Петербурге, Екатеринбург остаётся важной частью его биографии. В городе регулярно проходят показы его фильмов, творческие вечера и памятные мероприятия, посвящённые режиссёру. Мероприятие для возрастной категории 18+