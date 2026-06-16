Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за год открыли семь новых поликлиник
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области в 2025 году открыли семь новых поликлиник и капитально отремонтировали 156 медицинских учреждений. Об этом губернатор Денис Паслер сообщил в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.
Глава региона назвал эти показатели рекордными за последние пять лет. По его словам, в прошлом году также было закуплено почти 150 автомобилей для медицинских организаций и более 2,8 тысячи единиц нового оборудования.
В рамках развития системы здравоохранения в регионе открыли пять новых женских консультаций - в Тугулыме, Белоярском районе, Нижней Салде и Верхотурье. Кроме того, полностью переоснастили два перинатальных центра и обновили оборудование в реанимационных отделениях.
По словам Паслера, комплекс принятых мер позволил добиться исторически низких показателей материнской и младенческой смертности. В 20 муниципалитетах области в течение года не было зарегистрировано ни одного случая младенческой смертности. Мероприятие для возрастной категории 18+
Глава региона назвал эти показатели рекордными за последние пять лет. По его словам, в прошлом году также было закуплено почти 150 автомобилей для медицинских организаций и более 2,8 тысячи единиц нового оборудования.
В рамках развития системы здравоохранения в регионе открыли пять новых женских консультаций - в Тугулыме, Белоярском районе, Нижней Салде и Верхотурье. Кроме того, полностью переоснастили два перинатальных центра и обновили оборудование в реанимационных отделениях.
По словам Паслера, комплекс принятых мер позволил добиться исторически низких показателей материнской и младенческой смертности. В 20 муниципалитетах области в течение года не было зарегистрировано ни одного случая младенческой смертности. Мероприятие для возрастной категории 18+
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