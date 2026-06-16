Рекордный бюджет, снижение госдолга и новые станции метро: главное из отчета Паслера

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Губернатор Свердловской области Денис Паслер представил депутатам Законодательного собрания ежегодный отчет о работе правительства региона. Выступление длилось несколько часов и охватило основные показатели экономики, социальной сферы, промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.Одним из ключевых итогов года глава региона назвал укрепление финансовой устойчивости области. По словам губернатора, доходы областного бюджета достигли исторического максимума и приблизились к 500 млрд рублей. Одновременно региону удалось сократить государственный долг на 15 млрд рублей, а долговую нагрузку снизить до 17,2%.Паслер также отметил, что Свердловская область поднялась на пятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов России и стала единственным субъектом Уральского федерального округа, вошедшим в первую пятерку.Несмотря на непростую ситуацию в промышленности, власти рассчитывают сохранить инвестиционную активность. По итогам 2025 года объем инвестиций в экономику региона составил 919 млрд рублей, а объем федеральной поддержки превысил 25 млрд рублей. При этом индекс промышленного производства снизился почти на 5%, а в металлургии спад превысил 12%.Вместе с тем в регионе продолжают запускать новые производства. За год в Свердловской области открыли более 20 новых и модернизированных предприятий, где было создано около двух тысяч рабочих мест. В числе крупнейших проектов губернатор назвал модернизацию предприятий «Киберсталь», «Уральская фольга» и «Хромпик», а также строительство золотоизвлекательной фабрики возле Нижней Салды.Отдельно глава региона остановился на развитии высокотехнологичных проектов. На Белоярской АЭС началась подготовка к строительству нового реактора на быстрых нейтронах. Продолжается реализация проекта по выпуску высокоскоростных поездов на заводе «Уральские локомотивы», а в сфере микроэлектроники ведется работа по созданию производства СВЧ-микрочипов на площадке будущей фабрики «Карат».В сфере предпринимательства был зафиксирован исторический показатель. Число занятых в малом и среднем бизнесе впервые превысило один миллион человек, а количество самозанятых приблизилось к полумиллиону.Значительная часть доклада была посвящена социальной сфере. В 2025 году в области открыли семь новых поликлиник, капитально отремонтировали 156 медицинских учреждений, закупили почти 150 автомобилей и более 2,8 тысячи единиц медицинского оборудования. По словам губернатора, регион достиг исторически низких показателей материнской и младенческой смертности.В сфере образования продолжилось строительство и модернизация школ. После реконструкции открылась школа в Староуткинске, капитально отремонтированы еще 15 образовательных учреждений. Кроме того, в регионе работают 13 кластеров федерального проекта «Профессионалитет», где обучаются почти 25 тысяч студентов.По итогам года в Свердловской области было введено более трех миллионов квадратных метров жилья. Жилищные условия улучшили около 145 тысяч семей. Продолжилось переселение граждан из аварийного фонда и обеспечение жильем детей-сирот. В 2025 году квартиры получили 1818 сирот, что стало рекордным показателем для региона.В транспортной сфере власти отчитались о строительстве и реконструкции 31 километра дорог и ремонте более 430 километров дорожного полотна. Среди крупнейших проектов губернатор назвал завершение расширения участка ЕКАД, обход Богдановича на трассе М-12 и строительство первой в Свердловской области трехуровневой транспортной развязки на пересечении Екатеринбургской кольцевой дороги и Берёзовского тракта (её вскоре должны начать строить).Кроме того, для муниципалитетов региона в прошлом году закупили 316 автобусов, 55 троллейбусов и 17 трамваев. В Екатеринбурге, по словам губернатора, уже объявлены торги на подготовку технико-экономического обоснования строительства новых станций метро.Среди достижений в сфере ЖКХ Паслер отметил рост числа муниципалитетов, получивших паспорта готовности к отопительному сезону, модернизацию коммунальной инфраструктуры и рекордные темпы социальной газификации. За год газ, по словам Паслера, был подведён к 15 тысячам домовладений.Отдельный блок выступления был посвящен демографии и поддержке семей. По данным губернатора, за последние 14 лет число многодетных семей в регионе выросло втрое и превысило 80 тысяч. Более 111 тысяч семей воспользовались программой регионального материнского капитала.Завершая выступление, Денис Паслер заявил, что приоритетами развития области остаются технологическая модернизация экономики, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни жителей региона. Также губернатор впервые отдельно обозначил для Свердловской области новую задачу – подготовку к возможным угрозам, связанным с атаками беспилотников на объекты инфраструктуры. Мероприятие для возрастной категории 18+