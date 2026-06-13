Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области ожидают затопление моста через Туру
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Спасатели предупредили о возможном затоплении низководного моста через реку Тура в Туринском муниципальном округе. По данным МЧС России по Свердловской области, 14 июня вода может подняться до уровня, при котором движение по переправе станет невозможным.
Речь идет о мосте в районе села Жуковское. В случае его затопления будет нарушено прямое автомобильное сообщение с селом Кумарьинское. В населенном пункте проживают десять человек, детей среди них нет.
Осложнение паводковой обстановки связано с частыми и интенсивными осадками. По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится и в ближайшие дни.
Как сообщает МЧС, по состоянию на 14 июня на территории Свердловской области уже затоплены два низководных моста и один участок автомобильной дороги. Из-за этого ограничено автотранспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами. Мероприятие для возрастной категории 18+
Речь идет о мосте в районе села Жуковское. В случае его затопления будет нарушено прямое автомобильное сообщение с селом Кумарьинское. В населенном пункте проживают десять человек, детей среди них нет.
Осложнение паводковой обстановки связано с частыми и интенсивными осадками. По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится и в ближайшие дни.
Как сообщает МЧС, по состоянию на 14 июня на территории Свердловской области уже затоплены два низководных моста и один участок автомобильной дороги. Из-за этого ограничено автотранспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами. Мероприятие для возрастной категории 18+
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