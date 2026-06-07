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Грозы и дожди ожидаются в Свердловской области в начале недели
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области в ближайшие дни ждёт тёплая, но дождливая погода. По данным Уралгидрометцентра, с 15 по 17 июня в регионе прогнозируются кратковременные дожди, грозы и местами туманы.
В понедельник, 15 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью осадки ожидаются местами, днём кратковременные дожди пройдут в большинстве районов области. Возможны грозы, а ночью и утром местами образуется туман. Ветер с порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит 11-16° ночью и 20-25° днём. В Екатеринбурге ожидаются кратковременный дождь и гроза, ночью около 15°, днём до 23°.
Во вторник, 16 июня, сохранится облачная погода с прояснениями. В регионе пройдут небольшие и местами умеренные дожди, возможны грозы и туманы в утренние часы. Ночью столбики термометров покажут 11-16°, днём воздух прогреется до 22-27°. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозу, температура составит около 14° ночью и 26° днём.
В среду, 17 июня, осадки продолжатся. Ночью местами ожидается небольшой дождь, днём в ряде районов пройдут умеренные дожди. Также возможны грозы и туман. Ветер ночью слабый, днем возможны порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17°, днём повысится до 23-28°. В Екатеринбурге прогнозируются небольшой дождь и гроза, ночью около 16°, днём до 26°.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В понедельник, 15 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью осадки ожидаются местами, днём кратковременные дожди пройдут в большинстве районов области. Возможны грозы, а ночью и утром местами образуется туман. Ветер с порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит 11-16° ночью и 20-25° днём. В Екатеринбурге ожидаются кратковременный дождь и гроза, ночью около 15°, днём до 23°.
Во вторник, 16 июня, сохранится облачная погода с прояснениями. В регионе пройдут небольшие и местами умеренные дожди, возможны грозы и туманы в утренние часы. Ночью столбики термометров покажут 11-16°, днём воздух прогреется до 22-27°. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозу, температура составит около 14° ночью и 26° днём.
В среду, 17 июня, осадки продолжатся. Ночью местами ожидается небольшой дождь, днём в ряде районов пройдут умеренные дожди. Также возможны грозы и туман. Ветер ночью слабый, днем возможны порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17°, днём повысится до 23-28°. В Екатеринбурге прогнозируются небольшой дождь и гроза, ночью около 16°, днём до 26°.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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