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Грозы и дожди ожидаются в Свердловской области в начале недели

12.33 Воскресенье, 14 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Жителей Свердловской области в ближайшие дни ждёт тёплая, но дождливая погода. По данным Уралгидрометцентра, с 15 по 17 июня в регионе прогнозируются кратковременные дожди, грозы и местами туманы.

В понедельник, 15 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью осадки ожидаются местами, днём кратковременные дожди пройдут в большинстве районов области. Возможны грозы, а ночью и утром местами образуется туман. Ветер с порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит 11-16° ночью и 20-25° днём. В Екатеринбурге ожидаются кратковременный дождь и гроза, ночью около 15°, днём до 23°.

Во вторник, 16 июня, сохранится облачная погода с прояснениями. В регионе пройдут небольшие и местами умеренные дожди, возможны грозы и туманы в утренние часы. Ночью столбики термометров покажут 11-16°, днём воздух прогреется до 22-27°. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозу, температура составит около 14° ночью и 26° днём.

В среду, 17 июня, осадки продолжатся. Ночью местами ожидается небольшой дождь, днём в ряде районов пройдут умеренные дожди. Также возможны грозы и туман. Ветер ночью слабый, днем возможны порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17°, днём повысится до 23-28°. В Екатеринбурге прогнозируются небольшой дождь и гроза, ночью около 16°, днём до 26°.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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13:10 В Свердловской области ожидают затопление моста через Туру
12:33 Грозы и дожди ожидаются в Свердловской области в начале недели
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11:13 В Качканаре разыскивают водителя электровелосипеда, скрывшегося после наезда на подростка
16:35 В Свердловской области выросло число стобалльников ЕГЭ по литературе, химии и истории
16:16 В Екатеринбурге планируют сузить четырёхполосную дорогу ради аллеи
16:04 В Свердловской области 11-летний ребёнок погиб после падения с электросамоката
15:26 В Екатеринбурге планируют до конца июля установить более 60 новых остановок
14:11 В екатеринбургском метро оцепили часть станции «Проспект Космонавтов»
12:52 В Свердловской области из-за перелива через дамбу подтопило десятки участков
12:28 За сутки спасатели пришли на помощь людям на пожаре и реке в Свердловской области
12:15 Вандалы разгромили любимую детьми скульптуру Машеньку входной группы в музеи, основанные Ройзманом*
12:06 Под Первоуральском продолжаются поиски пропавшей более суток назад 16-летней девушки
11:39 В Сысертском районе на трассе погиб велосипедист под колёсами «Рено»
21:02 В Доме Поклевских-Козелл с наркотиками поборются искусством
19:27 В Ельцин-центре пройдут читки пьес финалистов конкурса «Зачем я это помню»
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