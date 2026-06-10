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Приговорённая к 8 годам колонии за взятку от дочери экс-вице-спикера Госдумы пристав не будет отбывать свой срок
Фото: ГУ ФССП по Свердловской области
Железнодорожный суд Екатеринбурга в 2021 году вынес приговор на тот момент уже бывшей замруководителя управления ФССП по Свердловской области Елене Сидоровой — судья Михаил Осокин назначил ей 8 лет лишения свободы и лишил чина «советник юстиции 1 класса». Но Сидоровой предоставили отсрочку отбывания наказания — до достижения её дочерью 14-летнего возраста (на момент вынесения приговора ей было 9 лет).
Однако теперь, когда дочь бывшей высокопоставленной сотрудницы ФССП достигла этого возраста, суд удовлетворил ходатайство об освобождении Сидоровой от наказания — соответствующее решение вынесла судья Чкаловского суда Екатеринбурга Наталья Зюзина. Оно уже вступило в силу.
В суде сказали, что инициатором освобождения Сидоровой от наказания было ГУФСИН по Свердловской области, а прокуратура эту позицию поддержала. Других деталей и мотивировки освобождения в суде не сообщили.
О задержании Елены Сидоровой Вечерние ведомости писали в мае 2019 года. В январе 2021 года она была признана виновной по части 6 статьи 290 УК (получение взяток в особо крупном размере) из-за взяток, полученных от семьи бывшего депутата Госдумы пяти созывов (1996—2016) Валерия Язева — часть поступила от ООО «Ювелиры Урала», а часть от Светланы Язевой — дочери экс-депутата и директора предприятия. В общей сложности в 2018—2019 годах Сидоровой перевели 1,7 млн рублей. Деньги переводили за снятие ареста со счетов организации, испытывающей тогда финансовые проблемы. Сидорова вину не признала и заявила, что её оговорили.
Финансовые проблемы у бизнеса Валерия Язева, который в пятом созыве был не рядовым депутатом от «Единой России», а вице-спикером Госдумы, начались после того, как он в 2016 году не смог переизбраться на свой шестой срок в парламент. В 2017 году была введена процедура наблюдения на Новоуральском заводе по производству железобетонных изделий «Бетам», а затем заявления о банкротстве были поданы в отношении других структур Валерия Язева и членов его семьи. В итоге Язевы были признаны банкротами, вся их бизнес-империя, известная ещё как «Корпорация ЯВА» ушла с торгов новым владельцам. Мероприятие для возрастной категории 18+
Однако теперь, когда дочь бывшей высокопоставленной сотрудницы ФССП достигла этого возраста, суд удовлетворил ходатайство об освобождении Сидоровой от наказания — соответствующее решение вынесла судья Чкаловского суда Екатеринбурга Наталья Зюзина. Оно уже вступило в силу.
В суде сказали, что инициатором освобождения Сидоровой от наказания было ГУФСИН по Свердловской области, а прокуратура эту позицию поддержала. Других деталей и мотивировки освобождения в суде не сообщили.
О задержании Елены Сидоровой Вечерние ведомости писали в мае 2019 года. В январе 2021 года она была признана виновной по части 6 статьи 290 УК (получение взяток в особо крупном размере) из-за взяток, полученных от семьи бывшего депутата Госдумы пяти созывов (1996—2016) Валерия Язева — часть поступила от ООО «Ювелиры Урала», а часть от Светланы Язевой — дочери экс-депутата и директора предприятия. В общей сложности в 2018—2019 годах Сидоровой перевели 1,7 млн рублей. Деньги переводили за снятие ареста со счетов организации, испытывающей тогда финансовые проблемы. Сидорова вину не признала и заявила, что её оговорили.
Финансовые проблемы у бизнеса Валерия Язева, который в пятом созыве был не рядовым депутатом от «Единой России», а вице-спикером Госдумы, начались после того, как он в 2016 году не смог переизбраться на свой шестой срок в парламент. В 2017 году была введена процедура наблюдения на Новоуральском заводе по производству железобетонных изделий «Бетам», а затем заявления о банкротстве были поданы в отношении других структур Валерия Язева и членов его семьи. В итоге Язевы были признаны банкротами, вся их бизнес-империя, известная ещё как «Корпорация ЯВА» ушла с торгов новым владельцам. Мероприятие для возрастной категории 18+
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