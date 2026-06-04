Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС предупреждает о дождях и грозах 9 и 10 июня
Фото: Владимир Задумин
Главное управление МЧС по Свердловской области опубликовало штормовое предупреждение на 9 и 10 июня.
Ведомство предупреждает о сильных дождях, грозах и ветре до 20 метров в секунду.
Напомним, в случае ЧП нужно звонить по номеру 112.
Более подробный прогноз мы публиковали тут. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ведомство предупреждает о сильных дождях, грозах и ветре до 20 метров в секунду.
«По возможности не выходите на улицу и воздержитесь от поездок в период непогоды»,
– советуют спасатели.
Напомним, в случае ЧП нужно звонить по номеру 112.
Более подробный прогноз мы публиковали тут. Мероприятие для возрастной категории 18+
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