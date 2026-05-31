Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области в начале новой недели

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Синоптики предупреждают о неустойчивой погоде в Свердловской области в ближайшие дни. В регионе ожидаются дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы, а в отдельных районах по ночам возможны туманы. Прогноз погоды опубликован Уралгидрометцентром.в области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, возможен туман. Днем в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем потеплеет до 18-23°. В Екатеринбурге ночью осадков не прогнозируется, температура составит около 12°. Днем ожидается кратковременный дождь и до 22°.характер погоды существенно не изменится. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем осадки охватят большую часть региона, местами они будут сильными и сопровождаться грозами. Температура ночью составит 9-14°, днем 19-24°. В Екатеринбурге ночью ожидается небольшой дождь и около 13°, днем пройдет умеренный дождь, возможна гроза, воздух прогреется до 21°.в Свердловской области сохранится облачная погода с дождями, местами сильными. Также прогнозируются грозы и усиление ветра с порывами до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут 10-15°, днем 18-23°. В Екатеринбурге дождь ожидается в течение суток, днем возможна гроза. Температура воздуха ночью составит 14°, днем около 21°.Мероприятие для возрастной категории 18+