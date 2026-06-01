Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге завершились антитеррористические учения
Фото предоставлено пресс-службой Кольцово
Антитеррористические учения в Екатеринбурге, которые продолжались три дня и затрагивали посёлок Светлый Арамильского городского округа и территорию Кольцово, завершились.
Как сообщили в канале антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал», во время тренировки отрабатывались алгоритмы межведомственного взаимодействия, а также проверялась готовность сил и средств к реагированию на террористические угрозы и ликвидации их последствий. Отмечается, что учения прошли успешно: все задачи были выполнены.
Как сообщили в канале антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал», во время тренировки отрабатывались алгоритмы межведомственного взаимодействия, а также проверялась готовность сил и средств к реагированию на террористические угрозы и ликвидации их последствий. Отмечается, что учения прошли успешно: все задачи были выполнены.
«Сегодня уральцы сталкиваются с угрозами нового формата, которые требуют точных и своевременных действий всех элементов системы противодействия террору»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– подчеркнули в пресс-службе областного УФСБ.
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