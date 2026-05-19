«Добрый Екатеринбург» закончится вместе с весной «Мохнатым выпускным»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В последний день весны, который в этом году выпадает на воскресенье, в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского пройдёт «Мохнатый выпускной». Этим мероприятием завершится большой благотворительный проект «Добрый Екатеринбург».
В последнее воскресенье весны в Парке Маяковского ждут, прежде всего, любителей животных. Подготовленная для них разнообразная программа начнётся в полдень. У Лесной сцены, которую раньше называли Саундпарком, в 12.00 откроется зоолавка, через час будут представлены подопечные приюта «Везунчик», а ещё через час лентами «Обнимаю лапами» наградят тех, кто взял к себе домой бывшего бродяжку — беспризорную собаку или кошку.
Далее в программе «Мохнатого выпускного» викторина «Гав-Мяу-Квиз: правда или миф?», мастер-классы по дрессировке и содержанию животных, концерт, трюковое шоу дрессированных собак и многое-многое другое. Подробную программу можно найти по ссылке. Там же проводится регистрация на мастер-классы и квиз.
Организаторы благотворительного воскресенья (а среди них — департамент культуры Екатеринбурга и Агентство театральных дел) просят приносить в парк сухой корм, лакомства и поводки. Всё это будет передано зооприютам города. Мероприятие для возрастной категории 18+
