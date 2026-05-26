Муниципальный зооприют Екатеринбурга готовится к последнему весеннему Дню открытых дверей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайшую субботу, 30 мая, последний весенний День открытых дверей проведёт Муниципальный зооприют Екатеринбурга (улица Посадская, 3). В течение двух часов гости смогут общаться с подопечными этого заведения на территории «Спецавтобазы».В основном в приюте содержатся собаки, которых отловили на улицах Екатеринбурга. Во время Дня открытых дверей с ними может погулять и поиграть на специально созданной для этого площадке. Это прекрасный шанс для желающих найти себе питомца среди бывших бродяжек познакомиться с собачками поближе и выбрать себе близкую по духу.В День открытых дверей принято приносить с собой подарки для лохматых постояльцев: сухие корма марок «Чаппи», «Педигри», «Наша марка», «Пурина Уан» и «Эворд на рыбе» и влажные корма для собак любых марок. Также приюту всегда требуются брезентовые поводки и ошейники, пластиковые намордники всех размеров, глубокие миски, глистогонные средства, лекарства от блох и клещей, витамины для иммунитета и шерсти. Совсем не лишними будут кастрюли объёмом от 5 до 10 литров, ненужные покрывала, пледы, полотенца и постельное бельё для подстилок. Очень нужны впитывающие пелёнки, хозяйственные перчатки, средства для мытья полов, губки и жидкое мыло. К слову, приносить это в приют (и оставлять на вахте) можно вообще в любой недели, не дожидаясь Дня открытых дверей.Субботний День открытых дверей в муниципальном приюте Екатеринбурга начнётся в 14.00. Если в этот день будет идти сильный дождь, мероприятие не отменят, но общение с животными будет проходить только в помещениях, без прогулок под открытым небом. Мероприятие для возрастной категории 18+