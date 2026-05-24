В Ивделе 81-летняя пенсионерка отсудила 300 тысяч рублей после нападения бездомной собаки
Суд в Ивделе обязал местные власти выплатить 300 тысяч рублей 81-летней женщине, на которую во дворе дома напала бездомная собака. Иск в её интересах подала прокуратура.
Нападение произошло 4 марта. По данным прокуратуры Свердловской области, пенсионерка вышла на прогулку возле дома, когда к ней подбежала собака. Животное повалило женщину на землю и несколько раз укусило её – в лоб, грудь и руки.
Пытаясь защитить лицо, пенсионерка закрывалась руками, однако собака продолжила нападение.
Прокуратура обратилась в суд, потребовав взыскать компенсацию морального вреда с администрации. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и постановил выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.
В прокуратуре сообщили, что исполнение решения суда находится на контроле ведомства.
