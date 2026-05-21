Екатеринбуржская собачка осталась без хозяйки и едва не оказалась на улице

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

У шестилетней собаки по кличке Чапа случилось горе — умерла её хозяйка. Родственники покойной, не успев отвезти тело женщины в морг, пригрозили выставить собаку на улицу.К счастью, информация о Чапе разнеслась по соцсетям, и решение нашлось. Правда, временное. Собачку взяли на передержку волонтёры из зоозащитной организации «Протяни лапку». На сегодняшний день она пристроена, а пока идут поиски постоянного места жительства для оставшейся сиротой собачки.Чапу описывают как очень добродушную и ласковую собаку. Отмечают её удивительное терпение: находясь дома после смерти хозяйки, она не ходила в туалет в помещении. И только оказавшись на улице, сходила в туалет. При этом волонтёры утверждают, что взгляд у Чапы грустный, она явно тоскует по хозяйке и чувствует, что лишилась привычного домаЛюдей, готовых приютить Чапу, просят звонить по номеру телефона: +7 996 180 33 78. Мероприятие для возрастной категории 18+