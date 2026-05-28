Грозы и сильные ливни ожидаются в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В отдельных районах Свердловской области 31 мая ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни. О неблагоприятных погодных условиях предупредили в МЧС России по Свердловской области.В период непогоды спасатели рекомендуют жителям региона по возможности оставаться дома, закрывать окна, двери и балконы, а также убрать с открытых пространств предметы, которые может унести ветер. В МЧС России по Свердловской области также советуют не укрываться под высокими деревьями и рекламными конструкциями, поскольку при сильном ветре они могут представлять опасность.Автовладельцев просят отказаться от поездок во время сильной непогоды, если это возможно. При ухудшении погодных условий водителям рекомендуют снижать скорость, включать аварийную сигнализацию и избегать парковки рядом с деревьями, рекламными щитами и неустойчивыми конструкциями.Мероприятие для возрастной категории 18+