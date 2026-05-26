Студенты Технического университета УГМК вошли в число лучших на инженерном чемпионате CASE-IN

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Студенты Технического университета УГМК стали призёрами финала международного инженерного чемпионата CASE-IN. Команды вуза заняли серебряные и бронзовые места сразу в двух направлениях – «Горные машины и оборудование» и «Проектный инжиниринг».Финал чемпионата прошёл в Москве. В 2026 году в CASE-IN участвовали более 6 тысяч человек из России, а также молодёжь из 13 стран СНГ и БРИКС. До финала дошли 208 команд.CASE-IN считается одним из крупнейших международных чемпионатов по решению инженерных задач и входит в топ-15 мировых олимпиад по версии RAEX. Участники работают с реальными производственными кейсами, а их решения оценивают представители бизнеса, науки и промышленных отраслей.«Победы наших студентов на CASE-IN уже становятся хорошей традицией. Не первый год подряд команды университета занимают призовые места на чемпионате такого уровня. Для нас это подтверждение внешними независимыми экспертами качества инженерной подготовки, а для предприятий – уверенность в профессионализме будущих специалистов», – отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.В вузе также напомнили, что в 2026 году Технический университет УГМК занял первое место среди вузов Свердловской области и второе место в Уральском федеральном округе в локальном рейтинге RAEX. В университете заявляют, что это наивысшая позиция среди частных технических вузов.Отметим, что Технический университет УГМК готовит специалистов для горно-металлургического комплекса и других промышленных отраслей. Среди направлений – инженерия, системная аналитика, автоматизация, технологии и управление. По данным вуза, трудоустройство выпускников по профилю обучения превышает 98%.Студенты, которые показывают высокие результаты в учёбе и научной работе, могут получать стипендию до 30 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+