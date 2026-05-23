Свердловскую область признали одним из лидеров промышленного туризма в России

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Свердловская область получила диплом «Лидер промышленного туризма – за повышение инвестиционной привлекательности региона» на Российско-Китайском форуме «Открытая промышленность», который прошёл в Амурской области. Как сообщили на Информационном портале Свердловской области, регион представил проекты, связанные с продвижением промышленного потенциала и привлечением инвесторов.На форуме Свердловская область презентовала два проекта. Первый – «Уральская кузница: от первых заводов до инвестиционных возможностей», подготовленный Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области и департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Второй кейс представила Трубная металлургическая компания – проект «Промышленный туризм ТМК: за рамки привычного».Кроме того, на форуме подвели итоги ежегодной оценки развития промышленного туризма в России за 2025 год, которую проводят АСИ и Выставочный научно-исследовательский центр R&C. Свердловская область вновь вошла в число регионов-лидеров.Отмечается, что в мероприятии участвовали представители более 40 регионов России, а также делегации Китая, Беларуси и Узбекистана. Как отмечают власти региона, развитие промышленного туризма рассматривается как один из инструментов повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области.Мероприятие для возрастной категории 18+