Свердловские студенты вышли в финал всероссийского чемпионата профмастерства

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Четверо студентов колледжей и техникумов Свердловской области выступят в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования пройдут с 27 мая по 1 июня в Нижнем Новгороде, сообщили на информационном портале Свердловской области.Регион представят участники в компетенциях, связанных с IT и креативными индустриями. В финал вышли студент Асбестовского политехникума Максим Штин («Веб-технологии»), студент Нижнетагильского торгово-экономического колледжа Михаил Буторин («Моушн-дизайн»), студент Екатеринбургского монтажного колледжа Артём Андрюков («Технологии информационного моделирования BIM») и студент Уральского государственного колледжа имени И. И. Ползунова Вячеслав Постников («Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»).Как отмечается в сообщении, в финале примут участие представители 44 регионов России, а также зарубежных стран и предприятий. Торжественные проводы свердловской команды прошли в Центре опережающей профессиональной подготовки Свердловской области.В 2026 году чемпионат «Профессионалы» разделён на три направления. Финал по промышленным компетенциям пройдёт в Калуге в августе, а соревнования по сервису, строительству, медицине и инженерным технологиям состоятся в Санкт-Петербурге в конце ноября. Мероприятие для возрастной категории 18+