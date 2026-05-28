В Ревде ограничили движение пассажирского транспорта из-за плохого состояния дороги

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Ревде ввели временные ограничения на движение общественного пассажирского транспорта на участке улицы Обогатителей. Решение связано с неудовлетворительным состоянием дороги и будет действовать до устранения выявленных нарушений. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.Как уточнили в ведомстве, сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области обследовали состояние улично-дорожной сети в городе и обнаружили на участке улицы Обогатителей многочисленные дефекты. На дороге выявили выбоины и просадки асфальтового покрытия, размеры которых превышают допустимые нормы, установленные ГОСТом. Кроме того, инспекторы зафиксировали отсутствие дорожной разметки и некоторых дорожных знаков, а автобусные остановки, по данным проверки, не соответствуют обязательным требованиям безопасности.В Госавтоинспекции Свердловской области отметили, что выявленные недостатки повышают риск дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, следующего по регулярным маршрутам. В отношении собственника дороги, МКУ «Управление гражданской защиты», составили административные материалы по статьям 12.34 и 19.5 КоАП РФ.Ограничения начали действовать с 15.00 29 мая. В Госавтоинспекции Свердловской области призвали перевозчиков соблюдать введённый запрет. Информацию о возобновлении движения общественного транспорта по улице Обогатителей пообещали предоставить после повторного обследования дороги.Мероприятие для возрастной категории 18+