В Ревде ограничили движение пассажирского транспорта из-за плохого состояния дороги
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Ревде ввели временные ограничения на движение общественного пассажирского транспорта на участке улицы Обогатителей. Решение связано с неудовлетворительным состоянием дороги и будет действовать до устранения выявленных нарушений. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Как уточнили в ведомстве, сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области обследовали состояние улично-дорожной сети в городе и обнаружили на участке улицы Обогатителей многочисленные дефекты. На дороге выявили выбоины и просадки асфальтового покрытия, размеры которых превышают допустимые нормы, установленные ГОСТом. Кроме того, инспекторы зафиксировали отсутствие дорожной разметки и некоторых дорожных знаков, а автобусные остановки, по данным проверки, не соответствуют обязательным требованиям безопасности.
В Госавтоинспекции Свердловской области отметили, что выявленные недостатки повышают риск дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, следующего по регулярным маршрутам. В отношении собственника дороги, МКУ «Управление гражданской защиты», составили административные материалы по статьям 12.34 и 19.5 КоАП РФ.
Ограничения начали действовать с 15.00 29 мая. В Госавтоинспекции Свердловской области призвали перевозчиков соблюдать введённый запрет. Информацию о возобновлении движения общественного транспорта по улице Обогатителей пообещали предоставить после повторного обследования дороги.
