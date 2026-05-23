Возрастное ограничение 18+
В Невьянском районе в ДТП на трассе погиб пешеход под колёсами мотоцикла
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Невьянском районе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб пешеход. Авария произошла сегодня на 42-м километре автодороги «Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла» 1960 года рождения остановился на правой обочине по личным причинам. Затем он вышел на проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода и нарушив требования правил дорожного движения.
В этот момент по трассе в направлении Невьянска двигался мотоцикл «Сузуки» под управлением женщины 1995 года рождения. Водитель попыталась экстренно затормозить, однако избежать наезда на пешехода не удалось.
Пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водитель мотоцикла с травмами госпитализирована в больницу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла» 1960 года рождения остановился на правой обочине по личным причинам. Затем он вышел на проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода и нарушив требования правил дорожного движения.
В этот момент по трассе в направлении Невьянска двигался мотоцикл «Сузуки» под управлением женщины 1995 года рождения. Водитель попыталась экстренно затормозить, однако избежать наезда на пешехода не удалось.
Пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водитель мотоцикла с травмами госпитализирована в больницу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Молодой водитель не справился с управлением и погиб вместе с другом в ДТП в Сухоложском районе
25 мая 2026
25 мая 2026