В Свердловской области снизилось число ДТП с детьми

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области с начала 2026 года зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 18 лет. В этих авариях погибли трое несовершеннолетних, ещё 125 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких ДТП сократилось на 11%. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Галина Кравченко.По её словам, летние месяцы традиционно остаются периодом повышенного риска. За три месяца лета 2025 года произошло 165 аварий с участием детей, в которых погибли шесть несовершеннолетних, ещё 183 получили травмы. Отдельное внимание в Госавтоинспекции уделяют происшествиям с участием детей, управляющих средствами индивидуальной мобильности. По данным на 24 мая 2026 года зарегистрировано восемь таких ДТП, в результате которых травмы получили восемь детей.Самым трагичным происшествием 2026 года Галина Кравченко назвала аварию, произошедшую 1 мая на Екатеринбургской кольцевой автодороге, где погибли четыре человека, включая троих несовершеннолетних пассажиров. Мероприятие для возрастной категории 18+