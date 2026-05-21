Возрастное ограничение 18+
14 нарушений выявила ГИБДД при проверке такси у екатеринбургского вокзала
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 27 мая, ️в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД вместе с сотрудниками областного Минтранса проверяли такси возле железнодорожного вокзала.
По итогам проверки госавтоинспекторы выявили 14 нарушений. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, семь нарушений были связаны с отсутствием путевой документации (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ), два с отсутствием техосмотра (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), двое водителей нарушили правила пользования ремнями безопасности (2 по ст. 12.6 КоАП РФ), у одного не было полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). Ещё в двух автомобилях была изменена конструкция, что также является нарушением (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). Всего было проверено 37 автомобилей.
Чиновники в это время составили пять протоколов: два за незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ), два за нарушение правил перевозки пассажиров и багажа (1 по ч. 1 ст. 11.14.1 КоАП РФ и 1 по ч. 3 ст. 11.14.1 КоАП РФ) и один за нарушение требований проведения предрейсовых медицинских осмотров (ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ).
Отмечается, что одного гражданина доставили в отделение полиции в связи с нарушением правил пребывания иностранных граждан на территории России. Мероприятие для возрастной категории 18+
По итогам проверки госавтоинспекторы выявили 14 нарушений. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, семь нарушений были связаны с отсутствием путевой документации (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ), два с отсутствием техосмотра (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), двое водителей нарушили правила пользования ремнями безопасности (2 по ст. 12.6 КоАП РФ), у одного не было полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). Ещё в двух автомобилях была изменена конструкция, что также является нарушением (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). Всего было проверено 37 автомобилей.
Чиновники в это время составили пять протоколов: два за незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ), два за нарушение правил перевозки пассажиров и багажа (1 по ч. 1 ст. 11.14.1 КоАП РФ и 1 по ч. 3 ст. 11.14.1 КоАП РФ) и один за нарушение требований проведения предрейсовых медицинских осмотров (ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ).
Отмечается, что одного гражданина доставили в отделение полиции в связи с нарушением правил пребывания иностранных граждан на территории России. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию