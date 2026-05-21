На Урале резко выросло число ДТП с дикими животными

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С начала 2026 года на дорогах Свердловской области произошло 287 аварий с участием диких животных. Такие данные опубликовала региональная Госавтоинспекция.Указанная цифра — 287 ДТП с участием животных — охватывает случаи, зафиксированные в период с 1 января по 28 мая включительно. Как отмечают в областной Госавтоинспекции, по сравнению с прошлым годом количество таких происшествий увеличилось на 12,1 процента. В результате наездов на зверей ранения получили семь человек, однако погибших среди них, к счастью, нет (чего не скажешь о животных).Наибольшее число ДТП зафиксировано в Камышловском районе, где произошло 24 случая. Это сразу на 84,6 процента больше, чем за аналогичный период ранее. В Богдановичском районе случилось 22 аварии, что на 15,4 процента ниже прошлогодних показателей. При этом в Екатеринбурге количество дорожных происшествий с животными достигло 20, показав рост в 17,6 процента. Серьезный скачок зафиксирован в Нижнесергинском районе — 20 ДТП, что выше на 150 процентов. Также в антилидерах оказались Ачитский, Каменский и Сысертский районы — в каждом по 13 аварий.Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей быть предельно внимательными на загородных трассах. Особую бдительность стоит проявлять в тёмное время суток и обязательно выдерживать безопасный скоростной режим. Не лишним помнить, что гибель животного на дороге часто приводит к тому, что водитель наказывается штрафом. Мероприятие для возрастной категории 18+