Возрастное ограничение 18+
Юбилейный «Веломай Фест» пройдёт в парке Маяковского в конце месяца
Фото: Вечерние Ведомости
Ровно через неделю, 30 мая, в екатеринбургском парке Маяковского состоится юбилейный, десятый по счёту фестиваль «Веломай Фест». Это мероприятие считается крупнейшим велосипедным событием в Свердловской области и традиционно открывает велосезон.
В 2026 году организаторы подготовили для участников четыре дистанции на выбор: 20, 50, 75 или 100 километров. Каждый сможет подобрать маршрут по силам — от неторопливой семейной велопрогулки до настоящего марафонского испытания. Самый протяжённый маршрут в 100 километров посвящён десятилетию фестиваля и пройдёт по живописному Сысертскому району.
В день фестиваля на Фан-зоне уже в семь часов утра начнёт работу стартовый городок. Здесь можно будет зарегистрироваться, получить стартовый пакет, перекусить, размяться и сделать фотографии на память. Старт свободный — каждый может отправиться в путь в удобное для себя время в промежутке с 7.00 до 12.00. На пути велосипедистов ждут контрольные пункты, где можно отдохнуть, пополнить запасы воды, поучаствовать в активностях и получить подарки. Финиш всех маршрутов также организован в парке Маяковского. После завершения заезда городок продолжит работать до девяти вечера. Здесь участники смогут отдохнуть, поделиться впечатлениями, ещё раз сфотографироваться и послушать музыку.
Для участия в велозаездах обязательна регистрация. Зарегистрироваться можно как заранее на официальном сайте фестиваля, так и непосредственно на месте старта. Мероприятие для возрастной категории 18+
В 2026 году организаторы подготовили для участников четыре дистанции на выбор: 20, 50, 75 или 100 километров. Каждый сможет подобрать маршрут по силам — от неторопливой семейной велопрогулки до настоящего марафонского испытания. Самый протяжённый маршрут в 100 километров посвящён десятилетию фестиваля и пройдёт по живописному Сысертскому району.
В день фестиваля на Фан-зоне уже в семь часов утра начнёт работу стартовый городок. Здесь можно будет зарегистрироваться, получить стартовый пакет, перекусить, размяться и сделать фотографии на память. Старт свободный — каждый может отправиться в путь в удобное для себя время в промежутке с 7.00 до 12.00. На пути велосипедистов ждут контрольные пункты, где можно отдохнуть, пополнить запасы воды, поучаствовать в активностях и получить подарки. Финиш всех маршрутов также организован в парке Маяковского. После завершения заезда городок продолжит работать до девяти вечера. Здесь участники смогут отдохнуть, поделиться впечатлениями, ещё раз сфотографироваться и послушать музыку.
Для участия в велозаездах обязательна регистрация. Зарегистрироваться можно как заранее на официальном сайте фестиваля, так и непосредственно на месте старта. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию