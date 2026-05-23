В дни Курбан-байрама возле мечетей Свердловской области будут дежурить экипажи ДПС

В Свердловской области усилят меры безопасности дорожного движения в период празднования Курбан-байрама. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Священное торжество Ид аль-Адха, известное также как Курбан-байрам, отметят с 27 по 29 мая. Основные богослужения и коллективные намазы состоятся 27 мая. В связи с тем, что ожидаются большие скопления верующих в районах мечетей, Госавтоинспекция планирует приблизить к местам проведения праздничных мероприятий и богослужений экипажи дорожно-постовой службы. Это позволит оперативно реагировать на любые изменения дорожной обстановки. Вместе с тем, введение временных ограничений движения транспортных средств на дни праздника в регионе не предусматривается.

Напомним, что Курбан-байрам символизирует преданность Богу, милосердие и единство мусульманской общины. Праздник установлен в память о пророке Ибрахиме (Аврааме), который был готов принести в жертву своего сына, но был остановлен Аллахом. В дни праздника у мусульман принято совершать особый намаз, совершать жертвоприношения, навещать родственников и раздавать милостыню.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
