Количество рейсов авиакомпании Red Wing из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат до девяти в неделю
В течение всего летнего сезона регулярные рейсы из аэропорта Кольцово в аэропорт имени Шота Руставели будут выполняться авиакомпанией Red Wings ежедневно. При этом по пятницам и воскресеньям вылеты из Екатеринбурга запланированы дважды. Таким образом, общее количество рейсов в неделю вырастет до девяти, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе перевозчика.
«Тбилиси остается одним из наиболее востребованных зарубежных направлений у российских туристов. Гостей города привлекают богатое историческое наследие, национальная кухня, живописная архитектура и удобная транспортная доступность для путешествий по всей Грузии»,
— сказали в Red Wings.
