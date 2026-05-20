Количество рейсов авиакомпании Red Wing из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат до девяти в неделю





— сказали в Red Wings. «Тбилиси остается одним из наиболее востребованных зарубежных направлений у российских туристов. Гостей города привлекают богатое историческое наследие, национальная кухня, живописная архитектура и удобная транспортная доступность для путешествий по всей Грузии»,

В течение всего летнего сезона регулярные рейсы из аэропорта Кольцово в аэропорт имени Шота Руставели будут выполняться авиакомпанией Red Wings ежедневно. При этом по пятницам и воскресеньям вылеты из Екатеринбурга запланированы дважды. Таким образом, общее количество рейсов в неделю вырастет до девяти, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе перевозчика.Мероприятие для возрастной категории 18+