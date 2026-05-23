На два с половиной месяца в Екатеринбурге изменятся шесть трамвайных маршрутов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 1 июня по 15 августа шесть трамвайных маршрутов будут курсировать в объезд моста на улице Куйбышева. Там в течение этого времени будут строить пешеходный туннель.
Об этом сообщает канал «Екатеринбург. Главное». Схема движения изменится у маршрутов № 3, 4, 10, 12, 14 и 21.
– № 3 от остановки «ЦПКиО» будет следовать по улицам Мичурина – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – Верх–Исетский бульвар. От остановки «ВИЗ» – по следующему маршруту: Красноуральская – Татищева – Викулова – Белореченская – Московская – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина;
– № 4 от остановки «Метро Ботаническая»: Фучика – 8 Марта – Радищева – Московская – Челюскинцев – Смазчиков – Уральская – Блюхера. В обратную сторону по тем же улицам;
– № 10 от остановки «ЦПКиО» проследует по Мичурина – Тверитина – Луначарского – проспект Ленина – Верх–Исетский бульвар – Халтурина – Техническая. В обратную сторону по ним же;
– № 12 от «Дворца спорта»: Московская – Радищева – 8 Марта – Фучика. К остановке «Метро Ботаническая» – по тем же улицам в обратном порядке;
– № 14 от остановки «Фрезеровщиков» проследует так: Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – Московская – Радищева – 8 Марта – Титова – Ферганская – Новосибирская – Окружная. К «Керамической» – так же, в обратном порядке;
– № 21 пойдет по улицам: Мичурина – Тверитина – Луначарского – проспект Ленина – Московская – Белореченская – Викулова – Татищева – Красноуральская – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Тверитина – Мичурина.
Напомним, построить переход под мостом на улице Куйбышева хотели ещё до конца 2025 года.
