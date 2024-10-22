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В Екатеринбурге под мостом на улице Куйбышева хотят сделать подземный переход

17.07 Вторник, 22 октября 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга хотят построить на берегу Исети под улицей Куйбышева подземный переход, через который можно будет перейти из Дендрологического парка к цирку и строящейся Ледовой арене.

Пешеходный тоннель, который хотят построить, будет иметь ширину четыре метра. Вдоль него собираются установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки и урны, а на мосту на Куйбышева сделают подсветку. Также власти намерены обновить близлежащие сети водопровода и канализации.

Построить переход планируют до конца 2025 года*. В те же сроки в уральской столице планируется благоустройство участка набережной Исети от улицы Куйбышева до Декабристов, где работы начались ещё в 2023 году.

*Исправлено (22 октября 17.30): «Построить переход планируют до конца 2025 года», а не до 2025 года.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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