Свердловское СФР перечислило более 3,24 млрд рублей работающим родителям с начала года

09.43 Среда, 27 мая 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала 2026 года 129 958 работающих родителей, родственников и опекунов получили выплаты на уход за детьми до полутора лет в Свердловской области. За это время отделение СФР перечислило на ежемесячные пособия более 3,24 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.

«Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка сотрудника за два предыдущих календарных года, но не ниже установленного законодательством минимального размера. Если в семье двое детей и больше, пособие предоставляется на каждого из них»,

– пояснили в региональном СФР.


В Свердловской области с учётом районного коэффициента минимальный размер пособия составляет 10 669,64 рубля, а максимальный – 83 021,18 рубля.

Отмечается, что родители и другие законные представители могут продолжить получать пособие в полном объеме, даже если выходят на работу раньше. Это правило распространяется как на полный, так и на неполный рабочий день, включая работу на дому и удалённую работу.

Пособие оформляется вместе с отпуском по уходу за ребёнком. Для этого необходимо подать заявление своему работодателю. Первую выплату можно получить в течение десяти дней после подачи документов, а последующие – 8-го числа каждого месяца.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
