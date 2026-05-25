Двор-музей «Республика Лодыгина» приглашает на экскурсию и субботник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На субботу, 30 мая, жители «Республики Лодыгина» в Екатеринбурге подготовили программу, в которой культурный отдых сочетается с полезной общественной работой. Присоединиться может любой желающий.Мероприятие пройдёт во дворе дома №13 по улице Лодыгина. Первым пунктом программы будет уборка территории от старой листвы и мусора. Вторым пунктом — приведение в порядок цветника и высадка новых растений.После нескольких часов труда местные жители проведут увлекательную экскурсию по кварталу. Они расскажут о судьбах, радостях и тяготах «Республики Лодыгина». А за чаем участники поговорят о том, как складываются домовые сообщества.На мероприятие обязательна предварительная регистрация. Место встречи — двор дома на улице Лодыгина, 13 в 14.00.Напомним, что «Республика Лодыгина» — это самодеятельный культурный проект жителей Втузгородка. Название обыгрывает фамилию русского изобретателя Александра Николаевича Лодыгина, в честь которого названа улица. Квартал на улице Лодыгина сложился в 1950-е годы, а дом №13, возле которого пройдёт субботнее мероприятие, построен в 1957 году. С 2011 года активисты безуспешно добиваются охранного статуса для исторической застройки квартала. Несмотря на отказ в статусе объекта культурного наследия, двор остаётся местом притяжения творческих людей и примером соседской солидарности. Мероприятие для возрастной категории 18+